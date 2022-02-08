В Украине фиксируется рост числа смертей от коронавируса, в среднем за сутки за последнее время умирает 170 человек.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Есть рост заболеваемости в Украине, но с меньшими темпами… Ожидаем, что в ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тыс. случаев на пике за отдельные сутки. Госпитализации тоже незначительно, но замедляются, а вот смертность начинает расти, – отметил Юрий Ганиченко.

В то же время в Европе сейчас улучшается эпидситуация.

– За последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости в Европе уменьшилось на 6%, в мире – на 15%, – добавил он.

Согласно обновленной статистике коронавируса, по состоянию на 8 февраля 2022 года в Украине выявили 4 341 790 случаев болезни. За сутки резко возросло количество новых случаев, их – 34 353, среди них – 3 095 детей.

Фиксируется отрицательная динамика и касательно смертности, в течение суток вирус унес жизни 255 людей.

Источник: Kyiv School of Economics