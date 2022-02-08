В Украине фиксируется рост числа смертей от коронавируса, в среднем за сутки за последнее время умирает 170 человек.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
— Есть рост заболеваемости в Украине, но с меньшими темпами… Ожидаем, что в ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тыс. случаев на пике за отдельные сутки. Госпитализации тоже незначительно, но замедляются, а вот смертность начинает расти, – отметил Юрий Ганиченко.
В то же время в Европе сейчас улучшается эпидситуация.
– За последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости в Европе уменьшилось на 6%, в мире – на 15%, – добавил он.
Согласно обновленной статистике коронавируса, по состоянию на 8 февраля 2022 года в Украине выявили 4 341 790 случаев болезни. За сутки резко возросло количество новых случаев, их – 34 353, среди них – 3 095 детей.
Фиксируется отрицательная динамика и касательно смертности, в течение суток вирус унес жизни 255 людей.
Источник: Kyiv School of Economics