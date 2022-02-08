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Червона зона розширилася: у яких областях посилять карантинні обмеження

8 Лютого 2022, 17:45
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
карантин в Украине, красная зона
Джерело: Depositphotos

В Україні до червоної зони карантину з 11 лютого перейдуть ще три області України.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей, – зазначив він.

Таким чином, вже у п’яти регіонах будуть діяти посиленні карантинні правила. Раніше на червоний рівень перевели Рівненську та Івано-Франківську області.

Обмеження червоної зони карантину

Забороняється:

  • робота закладів освіти, у яких вакциновано менш як 100% співробітників;
  • робота ТРЦ;
  • робота розважальних закладів;
  • робота закладів, що реалізують непродовольчі товари;
  • робота закладів побутового обслуговування;
  • діяльність закладів з розміщення;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо всі мають один з документів:

  • зелений Covid-сертифікат;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • іноземний Covid-сертифікат про щеплення вакцинами, які дозволені ВООЗ;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену;
  • сертифікат про одужання.
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Джерело: Олег Немчінов 

Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19
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