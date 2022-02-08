В Україні до червоної зони карантину з 11 лютого перейдуть ще три області України.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
– Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей, – зазначив він.
Таким чином, вже у п’яти регіонах будуть діяти посиленні карантинні правила. Раніше на червоний рівень перевели Рівненську та Івано-Франківську області.
Обмеження червоної зони карантину
Забороняється:
- робота закладів освіти, у яких вакциновано менш як 100% співробітників;
- робота ТРЦ;
- робота розважальних закладів;
- робота закладів, що реалізують непродовольчі товари;
- робота закладів побутового обслуговування;
- діяльність закладів з розміщення;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування;
- робота спортзалів, басейнів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не діють, якщо всі мають один з документів:
- зелений Covid-сертифікат;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- іноземний Covid-сертифікат про щеплення вакцинами, які дозволені ВООЗ;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену;
- сертифікат про одужання.
Джерело: Олег Немчінов