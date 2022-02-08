В Україні до червоної зони карантину з 11 лютого перейдуть ще три області України.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей, – зазначив він.

Таким чином, вже у п’яти регіонах будуть діяти посиленні карантинні правила. Раніше на червоний рівень перевели Рівненську та Івано-Франківську області.

Обмеження червоної зони карантину

Забороняється:

робота закладів освіти, у яких вакциновано менш як 100% співробітників;

робота ТРЦ;

робота розважальних закладів;

робота закладів, що реалізують непродовольчі товари;

робота закладів побутового обслуговування;

діяльність закладів з розміщення;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування;

робота спортзалів, басейнів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо всі мають один з документів:

зелений Covid-сертифікат;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

іноземний Covid-сертифікат про щеплення вакцинами, які дозволені ВООЗ;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену;

сертифікат про одужання.

Джерело: Олег Немчінов