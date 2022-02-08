216 лікарів і 765 медичних сестер були відсторонені від виконання своїх службових обов’язків, як такі, що не пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я України було змушене піти на такий крок у зв’язку з набранням чинності змін до наказу від 31 грудня 2021 року, який розширює перелік професій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти Covid-19.

– Окремо зазначу, що медик не може дозволити собі бути невакцинованим в той час, коли від важких наслідків і смерті захищають тільки щеплення, – зазначив Ігор Кузін.

Головний державний санітарний лікар нагадав, що загалом в комунальних і державних установах охорони здоров’я України відсторонені від роботи 2 136 співробітників, що становить приблизно 0,2% від їхньої загальної кількості.