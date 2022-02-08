Дослідження американських вчених підтверджує, що мРНК-вакцини проти Covid-19 настільки ж безпечні для людей, хворих на рак, як і для всіх інших, що проходять курс повної імунізації.

Експерти з онкологічного центру Fox Chase відстежили короткострокові побічні ефекти у більш ніж 1 700 одержувачів Covid-вакцини Pfizer і не виявили додаткових реакцій у пацієнтів, які проходять активне лікування раку (хірургічне, хіміотерапія, імунотерапія або променева терапія).

Результати отримані в результаті особистих, телефонних та онлайн-опитувань, проведених серед людей, які отримали дві дози мРНК-вакцини з інтервалом в три тижні в період з 16 лютого по 15 травня 2021 року.

Загалом на обидва опитування відповіли 1 183 людини з онкологічними захворюваннями, при цьому 17,8% проходили лікування.

Респонденти відчували біль у місці ін’єкції, м’язовий біль, біль у суглобах, лихоманку, озноб, головний біль, нудоту і стомлюваність з тією ж частотою, що і люди без раку в вихідних клінічних випробуваннях.

Побічні ефекти у людей, які проходять імунотерапію, також були такими ж, як і у населення в цілому.

Онкологічні пацієнти, їхні сім’ї та особи, які здійснюють догляд за ними, повинні вважати ці результати обнадійливими, кажуть вчені.

І підкреслюють: дуже важливо, щоб хворі на рак були вакциновані проти Covid-19, тому що вони можуть бути особливо вразливі до інфекції та її наслідків.

Цей звіт дає додаткову впевненість практикуючим лікарям і пацієнтам в тому, що вакцини проти Covid-19 безпечні і повинні пропонуватися без вагань відповідно до рекомендацій CDC та NCCN.