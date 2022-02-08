Исследование американских ученых подтверждает, что мРНК-вакцины против Covid-19 столь же безопасны для людей, больных раком, как и для всех остальных, проходящих курс полной иммунизации.

Эксперты из онкологического центра Fox Chase отследили краткосрочные побочные эффекты у более чем 1 700 получателей Covid-вакцины Pfizer и не обнаружили дополнительных реакций у пациентов, проходящих активное лечение рака (хирургическое, химиотерапия, иммунотерапия или лучевая терапия).

Результаты получены в результате личных, телефонных и онлайн-опросов, проведенных среди людей, получивших две дозы мРНК-вакцины с интервалом в три недели в период с 16 февраля по 15 мая 2021 года.

Всего на оба опроса ответили 1 183 человека с онкологическими заболеваниями, при этом 17,8% проходили лечение.

Респонденты испытывали боль в месте инъекции, мышечную боль, боль в суставах, лихорадку, озноб, головную боль, тошноту и утомляемость с той же частотой, что и люди без рака в исходных клинических испытаниях.

Побочные эффекты у людей, проходящих иммунотерапию, также были такими же, как и у населения в целом.

Онкологические пациенты, их семьи и лица, осуществляющие уход за ними, должны считать эти результаты обнадеживающими, говорят ученые.

И подчеркивают: очень важно, чтобы больные раком были вакцинированы против Covid-19, потому что они могут быть особенно уязвимы к инфекции и ее последствиям.

Этот отчет дает дополнительную уверенность практикующим врачам и пациентам в том, что вакцины против Covid-19 безопасны и должны предлагаться без колебаний в соответствии с рекомендациями CDC и NCCN.