Команда ученых Института развития человека Макса Планка и Университетской клиники Гамбурга-Эппендорфа (UKE) в ходе исследования выяснила, что пение птиц уменьшает тревогу и иррациональные мысли.

Сообщается, что в ходе научной работы исследователи изучили, как шум дорожного движения и пение птиц влияют на настроение, паранойю и когнитивные функции. В рандомизированном онлайн-эксперименте приняли участие 295 добровольцев.

Участники слушали по шесть минут звуки типичного дорожного шума и пение птиц. До и после прослушивания они заполняли анкеты, оценивающие их психическое здоровье, и выполняли когнитивные тесты.

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В итоге выяснилось, что прослушивание пения птиц снижает тревогу и паранойю у здоровых участников. А вот транспортный шум, как правило, усугублял депрессивное состояние, особенно, если в аудиоклипе присутствовало много разных звуков дорожного движения.

По словам авторов работы, положительное влияние птичьего пения на настроение уже известно, но это исследование впервые выявило влияние на параноидальные состояния.

Исследователи также обнаружили, что ни пение птиц, ни шум уличного движения не влияют на когнитивные способности.

По мнению ученых, объяснение этих эффектов заключается в том, что пение птиц является тонким признаком нетронутой природной среды, отвлекает внимание от стрессоров, которые в противном случае могли бы сигнализировать об острой угрозе.

В совокупности результаты предлагают интересные направления для дальнейших исследований и приложений, таких как активное манипулирование фоновым шумом в различных ситуациях или изучение его влияния на пациентов с диагностированными тревожными расстройствами или паранойей.