Команда вчених Інституту розвитку людини Макса Планка і Університетської клініки Гамбурга-Еппендорфа (UKE) під час дослідження з’ясувала, що спів птахів зменшує тривогу і ірраціональні думки.

Повідомляється, що під час наукової роботи дослідники вивчили, як шум дорожнього руху і спів птахів впливають на настрій, параною і когнітивні функції. У рандомізованому онлайн-експерименті взяли участь 295 добровольців.

Учасники слухали по шість хвилин звуки типового дорожнього шуму і спів птахів. До і після прослуховування вони заповнювали анкети, що оцінюють їхнє психічне здоров’я, і виконували когнітивні тести.

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В результаті з’ясувалося, що прослуховування співу птахів знижує тривогу і параною у здорових учасників. А ось транспортний шум, як правило, посилював депресивний стан, особливо, якщо в аудіокліпі були присутні багато різних звуків дорожнього руху.

За словами авторів роботи, позитивний вплив пташиного співу на настрій вже відомий, але це дослідження вперше виявило вплив на параноїдальні стани.

Дослідники також виявили, що ані спів птахів, ані шум вуличного руху не впливають на когнітивні здібності.

На думку вчених, пояснення цих ефектів полягає в тому, що спів птахів є тонкою ознакою незайманого природного середовища, відволікає увагу від стресорів, які в іншому випадку могли б сигналізувати про гостру загрозу.

Взагалі, результати пропонують цікаві напрямки для подальших досліджень та додатків, таких як активне маніпулювання фоновим шумом у різних ситуаціях або вивчення його впливу на пацієнтів з діагностованими тривожними розладами або параноїєю.