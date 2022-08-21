Как можно проявлять благодарность на практике. Когда можно не просто говорить кому-то приятные слова, но реально сделать это глубокое и светлое чувство еще одним ритмом своей жизни.

— Благодарность — это наша опора, ведь мы можем опираться только на то, что имеем. Учась замечать то, что у нас есть, мы учимся переживать благодарность как состояние души и доброжелательного отношения к себе, другим и миру, — уверены психологи.

И предлагают несколько упражнений, которые позволят развить это ощущение.

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Дневник благодарности

Приобретите красивый блокнот, в который вам будет приятно записывать события, за которые вы благодарны. Вы также можете сделать это в заметках телефона.

Каждый вечер уделите 10 минут для того, чтобы записать в дневник или смартфон события дня, за которые вы благодарны. Это может быть что-то незначительное вроде завершенного задания на работе, вкусного кофе, приятного телефонного разговора с другом, красивого заката.

Замечайте счастливые мгновения

Остановитесь на мгновение и почувствуйте благодарность за каждое приятное переживание. Это также может касаться мелких и банальных на первый взгляд вещей: улыбки прохожего, покупки канцелярских принадлежностей, поездке в офис впервые после длительного периода work from home.

Еще один лайфхак: фотографируйте моменты, в которых вы чувствовали благодарность, и храните фотографии в отдельной папке телефона. В пасмурный день вы сможете их просмотреть и вспомнить, что в мире есть вдоволь доступных удовольствий.

Напишите письмо благодарности

Вспомните о человеке, повлиявшем на вас; кого-то, кого бы вы хотели поблагодарить, или того, кто является для вас очень ценным. Напишите письмо этому человеку, подробно перечисляя, за что вы ему благодарны. Отправьте письмо, чтобы выразить свою приязнь и чувства.

Посетите человека, которого цените

Сделайте все то же самое, что описано в предыдущем упражнении, но вместо отправки письма, вручите его лично. Вы можете также зачитать написанное, позволяя человеку пережить приятные эмоции от вашей искренности.

Будильник

Установите будильник с периодичностью каждые два часа. С его сигналом посмотрите вокруг, заметьте людей рядом, вспомните, что произошло в течение последних нескольких часов и найдите повод для благодарности.

Донат на ВСУ

Пожертвования средств и репост информации — тоже проявления благодарности.

Каждый раз, когда испытываете благодарность за возможность жить привычной жизнью, поблагодарите тех, кто сейчас нас защищает на передовой.

Источник: Психологическая поддержка