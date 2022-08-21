Як можна проявляти подяку на практиці. Коли можна не просто говорити комусь приємні слова, але реально зробити це глибоке і світле почуття ще одним ритмом свого життя.

– Подяка – це наша опора, адже ми можемо спиратися тільки на те, що маємо. Навчаючись помічати те, що у нас є, ми вчимося переживати подяку як стан душі і доброзичливого ставлення до себе, інших і світу, – впевнені психологи.

І пропонують кілька вправ, які дозволять розвинути це відчуття.

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Щоденник подяки

Придбайте гарний блокнот, в який вам буде приємно записувати події, за які ви вдячні. Ви також можете зробити це в нотатках телефону.

Щовечора приділіть 10 хвилин для того, щоб записати в щоденник або смартфон події дня, за які ви вдячні. Це може бути щось незначне на зразок завершеного завдання на роботі, смачної кави, приємного телефонної розмови з одним, красивого заходу.

Помічайте щасливі миті

Зупиніться на мить і відчуйте вдячність за кожне приємне переживання. Це також може стосуватися дрібних і банальних на перший погляд речей: посмішки перехожого, покупки канцелярського приладдя, поїздці в офіс вперше після тривалого періоду work from home.

Ще один лайфхак: фотографуйте моменти, в яких ви відчували подяку, і зберігайте фотографії в окремій папці телефону. У похмурий день ви зможете їх переглянути і згадати, що в світі є вдосталь доступних задоволень.

Напишіть лист подяки

Згадайте про людину, що вплинула на вас; когось, кого б ви хотіли подякувати, або того, хто є для вас дуже цінним. Напишіть листа цій людині, детально перераховуючи, за що ви йому вдячні. Надішліть листа, щоб висловити свою приязнь і почуття.

Відвідайте людину, яку цінуєте

Зробіть все те ж саме, що описано в попередній вправі, але замість відправки листа, вручите його особисто. Ви можете також зачитати написане, дозволяючи людині пережити приємні емоції від вашої щирості.

Будильник

Встановіть будильник з періодичністю кожні дві години. З його сигналом подивіться навколо, зауважте людей поруч, згадайте, що сталося протягом останніх кількох годин і знайдіть привід для подяки.

Донат на ЗСУ

Пожертвування коштів і репост інформації — теж прояви подяки.

Кожного разу, коли відчуваєте вдячність за можливість жити звичним життям, подякуйте тим, хто зараз нас захищає на передовій.

Джерело: Психологічна підтримка