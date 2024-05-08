В Министерстве здравоохранения объяснили, как сегодня в Украине можно получить Covid-сертификат и почему это по-прежнему актуально.

— Завершение карантинных ограничений не отменяет рекомендуемую важность вакцинации против Covid-19, — говорится в сообщении.

Группы риска

Особенно, по словам экспертов, это важно для людей из групп риска:

старше 60 лет;

тем, кто имеет серьезные сопутствующие болезни;

лицам, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни.

Для иммуноскомпрометированных пациентов (например, людей с онко) в определенных медицинских случаях может быть введена дополнительная бустерная доза для усиления иммунного ответа организма.

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Основа для защиты

Основой для защиты против тяжелого течения Covid-19 является курс из трех прививок (или двух прививок, если вакцинация проведена вакциной Janssen).

Учитывая принятые осенью 2023 года Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) и утвержденные Минздравом Украины рекомендации, первичный курс по вакцинации — это:

одна доза (если вакцинация проведена вакциной Janssen) и бустерная прививка;

две дозы первичной вакцинации (если прививки проведены вакцинами CoronaVac, Comirnaty или другой двухдозной вакциной) и бустерная прививка.

Бустерную прививку проводят через 5-6 месяцев после первичной вакцинации (не менее 5 месяцев для взрослых и 6 месяцев для детей). Все последующие прививки называют дополнительным бустером.

Как получить сертификат

Чтобы получить Covid-сертификат в Украине, достаточно после вакцинации (теста, выздоровления) авторизироваться в приложении или на портале государственных услуг Дія и подать соответствующий запрос. Документ появится в приложении через короткое время, если данные о вакцинации уже внесены в электронную систему здравоохранения.

Сертификаты будут действительны в Украине и во всех странах, являющихся членами Глобальной сети цифровых документов здравоохранения ВОЗ, отметили в Минздраве.