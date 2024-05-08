У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як сьогодні в Україні можна отримати Covid-сертифікат і чому це, як і раніше, актуально.

– Завершення карантинних обмежень не скасовує рекомендовану важливість вакцинації проти Covid-19, – йдеться в повідомленні.

Групи ризику

Особливо, за словами експертів, це важливо для людей із груп ризику:

старше 60 років;

тим, хто має серйозні супутні хвороби;

особам, які перебувають у групі ризику тяжкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Для імуноскомпрометованих пацієнтів (наприклад, людей з онко) у певних медичних випадках може бути введено додаткову бустерну дозу для посилення імунної відповіді організму.

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Основа для захисту

Основою для захисту проти тяжкого перебігу Covid-19 є курс із трьох щеплень (або двох щеплень, якщо вакцинація проведена вакциною Janssen).

З огляду на ухвалені восени 2023 року Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) та затверджені МОЗ України рекомендації, первинний курс з вакцинації — це:

одна доза (якщо вакцинація проведена вакциною Janssen) і бустерне щеплення;

дві дози первинної вакцинації (якщо щеплення проведено вакцинами CoronaVac, Comirnaty або іншою дводозною вакциною) і бустерне щеплення.

Бустерне щеплення проводять через 5-6 місяців після первинної вакцинації (щонайменше 5 місяців для дорослих і 6 місяців для дітей). Усі наступні щеплення називають додатковим бустером.

Як отримати сертифікат

Щоб отримати Covid-сертифікат в Україні, достатньо після вакцинації (тесту, одужання) авторизуватися в застосунку або на порталі державних послуг Дія та подати відповідний запит. Документ з’явиться в Дії за короткий час, якщо дані про вакцинацію вже внесені в електронну систему охорони здоров’я.

Сертифікати будуть дійсні в Україні та в усіх країнах, які є членами Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я ВООЗ, зазначили в МОЗ.