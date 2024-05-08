У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як сьогодні в Україні можна отримати Covid-сертифікат і чому це, як і раніше, актуально.
– Завершення карантинних обмежень не скасовує рекомендовану важливість вакцинації проти Covid-19, – йдеться в повідомленні.
Групи ризику
Особливо, за словами експертів, це важливо для людей із груп ризику:
- старше 60 років;
- тим, хто має серйозні супутні хвороби;
- особам, які перебувають у групі ризику тяжкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.
Для імуноскомпрометованих пацієнтів (наприклад, людей з онко) у певних медичних випадках може бути введено додаткову бустерну дозу для посилення імунної відповіді організму.
Основа для захисту
Основою для захисту проти тяжкого перебігу Covid-19 є курс із трьох щеплень (або двох щеплень, якщо вакцинація проведена вакциною Janssen).
З огляду на ухвалені восени 2023 року Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) та затверджені МОЗ України рекомендації, первинний курс з вакцинації — це:
- одна доза (якщо вакцинація проведена вакциною Janssen) і бустерне щеплення;
- дві дози первинної вакцинації (якщо щеплення проведено вакцинами CoronaVac, Comirnaty або іншою дводозною вакциною) і бустерне щеплення.
Бустерне щеплення проводять через 5-6 місяців після первинної вакцинації (щонайменше 5 місяців для дорослих і 6 місяців для дітей). Усі наступні щеплення називають додатковим бустером.
Як отримати сертифікат
Щоб отримати Covid-сертифікат в Україні, достатньо після вакцинації (тесту, одужання) авторизуватися в застосунку або на порталі державних послуг Дія та подати відповідний запит. Документ з’явиться в Дії за короткий час, якщо дані про вакцинацію вже внесені в електронну систему охорони здоров’я.
Сертифікати будуть дійсні в Україні та в усіх країнах, які є членами Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я ВООЗ, зазначили в МОЗ.