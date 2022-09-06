Исследование французских ученых показывает, что девять из десяти человек не высыпаются ночью. Это может иметь серьезные последствия для здоровья, так как недосыпание значительно увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Сообщается, что исследование проводилось на группе из 7 200 мужчин и женщин в возрасте 50-75 лет, не страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями. Участники прошли первоначальную оценку состояния здоровья и заполнили анкеты об их образе жизни и истории болезни.

В течение 10 лет ученые проверяли, были ли в исследуемой группе случаи ишемической болезни сердца и инсульта.

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В анализе также учитывались факторы, которые могут влиять на качество сна и риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая возраст, пол, род занятий, употребление стимуляторов, физическую активность, уровень холестерина и генетические предпосылки.

На исходном уровне только 10% участников исследования имели оптимальный сон. Эти люди спали в среднем 7-8 часов в сутки, редко страдали бессонницей, не чувствовали сонливости в течение дня, не страдали апноэ во сне и без проблем просыпались утром. С другой стороны, у 8% респондентов было очень низкое качество сна.

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто хорошо спал, на 75% меньше шансов заболеть ишемической болезнью сердца или инсультом, чем у тех, кто оценивал качество и количество своего сна, как низкие.

Важность качества и продолжительности сна для здоровья сердца следует учитывать в самом начале жизни, когда разрабатываются модели поведения, способствующие укреплению здоровья, настаивают авторы исследования.

Источник: TBH Meteo