Дослідження французьких вчених показує, що дев’ять з десяти осіб не висипаються вночі. Це може мати серйозні наслідки для здоров’я, оскільки недосипання значно збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Повідомляється, що дослідження проводилося на групі з 7 200 чоловіків і жінок віком 50-75 років, які не страждали серцево-судинними захворюваннями.

Учасники пройшли початкову оцінку стану здоров’я та заповнили анкети про їхній спосіб життя та історію хвороби.

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Протягом 10 років вчені перевіряли, чи були в досліджуваній групі випадки ішемічної хвороби серця та інсульту.

В аналізі також враховувалися фактори, які можуть впливати на якість сну і ризик серцево-судинних захворювань, включаючи вік, стать, рід занять, вживання стимуляторів, фізичну активність, рівень холестерину і генетичні передумови.

На початковому рівні лише 10% учасників дослідження мали оптимальний сон. Ці люди спали в середньому 7-8 годин на добу, рідко страждали на безсоння, не відчували сонливості протягом дня, не страждали на апное уві сні і без проблем прокидалися вранці.

З іншого боку, 8% респондентів мали дуже низьку якість сну.

В ході дослідження з’ясувалося, що у тих, хто добре спав, на 75% менше шансів захворіти на ішемічну хворобу серця або інсульт, ніж у тих, хто оцінював якість і кількість свого сну, як низькі.

Важливість якості та тривалості сну для здоров’я серця слід враховувати на самому початку життя, коли розробляються моделі поведінки, що сприяють зміцненню здоров’я, наполягають автори дослідження.

Джерело: TBH Meteo