Диетологи предупреждают, что продукты, которые обычно находятся в нашем рационе, вызывают преждевременное старение.

Острая пища влияет на кровеносные сосуды, заставляя их отекать и даже трескаться. Это может привести к появлению фиолетовых пятен на теле и лице.

Чаще визуальные проявления появляются у женщин после менопаузы.

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Стоит быть осторожным и с маргарином, поскольку этот продукт может способствовать воспалению во всем теле.

Кроме того, маргарин повышает уровень “плохого” холестерина и снижает “хороший”.

Энергетические и газированные напитки содержат большое количество сахара и калорий, что способствует старению клеток.

Сочетание этих напитков с бактериями в ротовой полости может привести к износу зубной эмали и развитию кариеса.

Алкоголь также влияет на состояние кожи. Он высушивает организм, что приводит к преждевременному старению кожи.

Кофе, которым мы обычно будим себя по утрам, тоже не безопасен.

Кофеин может вызвать обезвоживание и способствовать сухости кожи. Он также связан с псориазом и развитием морщин.

Вместо дорогих косметических процедур, стоит тщательно пересмотреть свой рацион и исключить из него эти продукты, чтобы сохранить молодость и поддержать здоровье.

Источник: WebMD