Диетологи предупреждают, что продукты, которые обычно находятся в нашем рационе, вызывают преждевременное старение.
Острая пища влияет на кровеносные сосуды, заставляя их отекать и даже трескаться. Это может привести к появлению фиолетовых пятен на теле и лице.
Чаще визуальные проявления появляются у женщин после менопаузы.
Стоит быть осторожным и с маргарином, поскольку этот продукт может способствовать воспалению во всем теле.
Кроме того, маргарин повышает уровень “плохого” холестерина и снижает “хороший”.
Энергетические и газированные напитки содержат большое количество сахара и калорий, что способствует старению клеток.
Сочетание этих напитков с бактериями в ротовой полости может привести к износу зубной эмали и развитию кариеса.
Алкоголь также влияет на состояние кожи. Он высушивает организм, что приводит к преждевременному старению кожи.
Кофе, которым мы обычно будим себя по утрам, тоже не безопасен.
Кофеин может вызвать обезвоживание и способствовать сухости кожи. Он также связан с псориазом и развитием морщин.
Вместо дорогих косметических процедур, стоит тщательно пересмотреть свой рацион и исключить из него эти продукты, чтобы сохранить молодость и поддержать здоровье.
Источник: WebMD