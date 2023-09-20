Дієтологи попереджають, що продукти, які зазвичай наявні в нашому раціоні, спричиняють передчасне старіння.

Гостра їжа впливає на кровоносні судини, змушуючи їх набрякати і навіть тріскатися. Це може призвести до появи фіолетових плям на тілі та обличчі.

Частіше візуальні прояви з’являються у жінок після менопаузи.

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Варто бути обережним і з маргарином, оскільки цей продукт може сприяти запаленню у всьому тілі.

Крім того, маргарин підвищує рівень “поганого” холестерину та знижує “хороший”.

Енергетичні та газовані напої містять велику кількість цукру та калорій, що сприяє старінню клітин.

Поєднання цих напоїв з бактеріями в ротовій порожнині може призвести до зношування зубної емалі та розвитку карієсу.

Алкоголь також впливає на стан шкіри. Він висушує організм, що призводить до передчасного старіння шкіри.

Кава, якою ми зазвичай будимо себе вранці, теж не безпечна.

Кофеїн може викликати зневоднення та сприяти сухості шкіри. Він також пов’язаний з псоріазом та розвитком зморшок.

Замість дорогих косметичних процедур, варто ретельно переглянути свій раціон та виключити з нього ці продукти, щоб зберегти молодість та підтримати здоров’я.

Джерело: WebMD