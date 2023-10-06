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Вакцинация

Не защищены от Covid-19: сколько украинцев не сделали бустер и вторую прививку

6 октября 2023, 13:53
Марина Мелехова редактор
Не защищены от Covid-19: сколько украинцев не сделали бустер и вторую прививку
Источник: Unsplash

Более 12 млн украинцев пропустили третью, бустерную, дозу от коронавируса, а 880 тыс. человек не получили вторую прививку. Об этом сообщил сообщил заместитель министра здравоохранения Украины и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Обновленные рекомендации

С сентября в Украине утверждены обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса на 2023-2024 годы. Курс по первичной вакцинации против коронавирусной инфекции и первого бустера состоит из трех прививок.

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Минимальный интервал до введения первой бустерной дозы составляет не менее пяти месяцев для взрослых и шесть месяцев для детей.

Необходимость в дополнительной бустерной дозе определяет врач в зависимости от состояния пациента и эпидемической ситуации в стране.

Тем, кто имеет нарушения схемы вакцинации или не получили вторую дозу вакцины или первую бустерную дозу, рекомендуется наверстать их при первой возможности.

Группы риска

  • люди в возрасте от 60 лет;
  • пациенты с серьезными сопутствующими заболеваниями;
  • медицинские работники.

Лицам, находящимся в группе риска тяжелого течения заболевания, рекомендуется прививаться дополнительным бустером через полгода после предыдущего.

Где получить прививку против Covid-19

В Украине продолжают работать все пункты прививки, которые функционировали в во время пандемии коронавируса.

— На остатках есть более 5 млн доз вакцин. И я призываю всех к тому, что надо действительно сейчас пройти вакцинацию перед началом эпидемиологического сезона, — отметил главный государственный санитарный врач.

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Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины
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