Более 12 млн украинцев пропустили третью, бустерную, дозу от коронавируса, а 880 тыс. человек не получили вторую прививку. Об этом сообщил сообщил заместитель министра здравоохранения Украины и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Обновленные рекомендации

С сентября в Украине утверждены обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса на 2023-2024 годы. Курс по первичной вакцинации против коронавирусной инфекции и первого бустера состоит из трех прививок.

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Минимальный интервал до введения первой бустерной дозы составляет не менее пяти месяцев для взрослых и шесть месяцев для детей.

Необходимость в дополнительной бустерной дозе определяет врач в зависимости от состояния пациента и эпидемической ситуации в стране.

Тем, кто имеет нарушения схемы вакцинации или не получили вторую дозу вакцины или первую бустерную дозу, рекомендуется наверстать их при первой возможности.

Группы риска

люди в возрасте от 60 лет;

пациенты с серьезными сопутствующими заболеваниями;

медицинские работники.

Лицам, находящимся в группе риска тяжелого течения заболевания, рекомендуется прививаться дополнительным бустером через полгода после предыдущего.

Где получить прививку против Covid-19

В Украине продолжают работать все пункты прививки, которые функционировали в во время пандемии коронавируса.