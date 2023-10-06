Более 12 млн украинцев пропустили третью, бустерную, дозу от коронавируса, а 880 тыс. человек не получили вторую прививку. Об этом сообщил сообщил заместитель министра здравоохранения Украины и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Обновленные рекомендации
С сентября в Украине утверждены обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса на 2023-2024 годы. Курс по первичной вакцинации против коронавирусной инфекции и первого бустера состоит из трех прививок.
Минимальный интервал до введения первой бустерной дозы составляет не менее пяти месяцев для взрослых и шесть месяцев для детей.
Необходимость в дополнительной бустерной дозе определяет врач в зависимости от состояния пациента и эпидемической ситуации в стране.
Тем, кто имеет нарушения схемы вакцинации или не получили вторую дозу вакцины или первую бустерную дозу, рекомендуется наверстать их при первой возможности.
Группы риска
- люди в возрасте от 60 лет;
- пациенты с серьезными сопутствующими заболеваниями;
- медицинские работники.
Лицам, находящимся в группе риска тяжелого течения заболевания, рекомендуется прививаться дополнительным бустером через полгода после предыдущего.
Где получить прививку против Covid-19
В Украине продолжают работать все пункты прививки, которые функционировали в во время пандемии коронавируса.
— На остатках есть более 5 млн доз вакцин. И я призываю всех к тому, что надо действительно сейчас пройти вакцинацию перед началом эпидемиологического сезона, — отметил главный государственный санитарный врач.