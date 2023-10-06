Понад 12 млн українців пропустили третю, бустерну, дозу від коронавірусу, а 880 тис. осіб не отримали друге щеплення. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Оновлені рекомендації
З вересня в Україні затверджено оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу на 2023-2024 роки.
Курс з первинної вакцинації проти коронавірусної інфекції та першого бустеру складається з трьох щеплень.
Мінімальний інтервал до введення першої бустерної дози становить щонайменше п’ять місяців для дорослих та шість місяців для дітей.
Необхідність у додатковій бустерній дозі визначає лікар залежно від стану пацієнта та епідемічної ситуації в країні.
Тим, хто має порушення схеми вакцинації або не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, рекомендовано надолужити їх за першою можливістю.
Групи ризику
- люди віком від 60 років;
- пацієнти з серйозними супутніми захворюваннями;
- медичні працівники.
Особам, які перебувають в групі ризику тяжкого перебігу захворювання, рекомендовано щепитися додатковим бустером через півроку після попереднього.
Де отримати щеплення проти Covid-19
В Україні продовжують працювати всі пункти щеплення, які функціонували в під час пандемії коронавірусу
– На залишках є понад 5 млн доз вакцин. І я закликаю всіх до того, що треба дійсно зараз пройти вакцинацію перед початком епідеміологічного сезону, – наголосив головний державний санітарний лікар.