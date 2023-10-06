Понад 12 млн українців пропустили третю, бустерну, дозу від коронавірусу, а 880 тис. осіб не отримали друге щеплення. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Оновлені рекомендації

З вересня в Україні затверджено оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу на 2023-2024 роки.

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Курс з первинної вакцинації проти коронавірусної інфекції та першого бустеру складається з трьох щеплень.

Мінімальний інтервал до введення першої бустерної дози становить щонайменше п’ять місяців для дорослих та шість місяців для дітей.

Необхідність у додатковій бустерній дозі визначає лікар залежно від стану пацієнта та епідемічної ситуації в країні.

Тим, хто має порушення схеми вакцинації або не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, рекомендовано надолужити їх за першою можливістю.

Групи ризику

люди віком від 60 років;

пацієнти з серйозними супутніми захворюваннями;

медичні працівники.

Особам, які перебувають в групі ризику тяжкого перебігу захворювання, рекомендовано щепитися додатковим бустером через півроку після попереднього.

Де отримати щеплення проти Covid-19

В Україні продовжують працювати всі пункти щеплення, які функціонували в під час пандемії коронавірусу