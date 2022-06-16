Консультативная группа при Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) единогласно проголосовала в среду, 15 июня, за рекомендацию вакцин Pfizer и Moderna для самых маленьких детей.

Сообщается, что FDA готово уже завтра, 17 июня, разрешить вакцину Moderna для детей младше 6 лет и Pfizer для детей младше 5 лет.

— Мы должны быть осторожны, чтобы не стать безразличными к числу детских смертей из-за подавляющего числа смертей пожилых людей, — отметил главный регулятор FDA по вакцинам Питер Маркс.

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В свою очередь чиновники из CDC заявили, что зимой во время волны Омикрон маленькие дети госпитализировались чаще, чем дети старшего возраста и подростки, и их болезнь, как правило, была не менее тяжелой.

При этом более 200 детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет умерли от Covid-19, согласно данным свидетельств о смерти, одной из самых консервативных оценок.

— Очень много родителей отчаянно хотят получить эту вакцину. Мы обязаны предоставить им выбор, — уверен профессор педиатрии в медицинской школе Университета Миссури-Канзас-Сити Джей Портной.

Учитывая свидетельства снижения эффективности вакцин с течением времени, эксперты FDA полагают, что маленьким детям, которым делают прививки Pfizer и Moderna, вероятно, потребуются повторные уколы, как и пожилым людям. Это означает, что вакцина Pfizer может состоять из четырех доз, а Moderna — из трех.