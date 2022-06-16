Консультативна група при Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) одноголосно проголосувала в середу, 15 червня, за рекомендацію вакцин Pfizer і Moderna для найменших дітей.

Повідомляється, що FDA готове вже завтра, 17 червня, дозволити вакцину Moderna для дітей молодше 6 років і Pfizer для дітей молодше 5 років.

– Ми повинні бути обережні, щоб не стати байдужими до числа дитячих смертей через переважну кількість смертей літніх людей, – зазначив головний регулятор FDA з вакцин Пітер Маркс.

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У свою чергу, чиновники з CDC заявили, що взимку під час хвилі Омікрон маленькі діти госпіталізувалися частіше, ніж діти старшого віку й підлітки, і їхня хвороба, як правило, була не менш важкою.

При цьому понад 200 дітей выком від 6 місяців до 4 років померли від Covid-19, згідно з даними свідоцтв про смерть, однією з найбільш консервативних оцінок.

– Дуже багато батьків відчайдушно хочуть отримати цю вакцину. Ми зобов’язані надати їм вибір, – упевнений професор педіатрії в медичній школі Університету Міссурі-Канзас-Сіті Джей Портной.

З огляду на свідчення зниження ефективності вакцин з плином часу, експерти FDA вважають, що маленьким дітям, яким роблять щеплення Pfizer і Moderna, ймовірно, будуть потрібні повторні уколи, як і літнім людям. Це означає, що вакцина Pfizer може складатися з чотирьох доз, а Moderna – з трьох.