Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Вакцинація

Немовлята, малюки, дошкільнята: FDA назвало Covid-вакцини для найменших дітей

16 Червня 2022, 09:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Консультативна група при Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) одноголосно проголосувала в середу, 15 червня, за рекомендацію вакцин Pfizer і Moderna для найменших дітей.

Повідомляється, що FDA готове вже завтра, 17 червня, дозволити вакцину Moderna для дітей молодше 6 років і Pfizer для дітей молодше 5 років.

– Ми повинні бути обережні, щоб не стати байдужими до числа дитячих смертей через переважну кількість смертей літніх людей, – зазначив головний регулятор FDA з вакцин Пітер Маркс.

Читайте також:
коронавирусКитай приховує цінні відомості: походження пандемії Covid-19 поки залишається загадкою

Зараз дивляться

У свою чергу, чиновники з CDC заявили, що взимку під час хвилі Омікрон маленькі діти госпіталізувалися частіше, ніж діти старшого віку й підлітки, і їхня хвороба, як правило, була не менш важкою.

При цьому понад 200 дітей выком від 6 місяців до 4 років померли від Covid-19, згідно з даними свідоцтв про смерть, однією з найбільш консервативних оцінок.

– Дуже багато батьків відчайдушно хочуть отримати цю вакцину. Ми зобов’язані надати їм вибір, – упевнений професор педіатрії в медичній школі Університету Міссурі-Канзас-Сіті Джей Портной.

З огляду на свідчення зниження ефективності вакцин з плином часу, експерти FDA вважають, що маленьким дітям, яким роблять щеплення Pfizer і Moderna, ймовірно, будуть потрібні повторні уколи, як і літнім людям. Це означає, що вакцина Pfizer може складатися з чотирьох доз, а Moderna – з трьох.

Джерело
NYT
Теги
Вакцина Moderna від коронавірусу Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу Вакцинація Коронавірус Covid-19 США
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь