Речь идет о молоке, точнее о молочном сахаре — лактозе. Люди с непереносимостью лактозы не могут полностью переваривать сахар (лактозу) из молока. В результате у них появляется диарея, газы и вздутие живота после того, как поедят молочных продуктов или попьют молока.

Состояние, которое также называют мальабсорбцией лактозы, преимущественно безвредное, но его симптомы вызывают дискомфорт.

Поэтому если в период от 30 минут до двух часов после употребления продуктов, содержащих лактозу, у вас появились неприятные ощущения и признаки, можно заподозрить наличие лактозной непереносимости. Должны насторожить:

диарея;

тошнота, а иногда и рвота;

спазмы желудка;

вздутие живота;

газы.

Почему это случается? Потому что в тонком кишечнике вырабатывается слишком малое количество необходимого фермента — лактазы. И бактерии в желудке начинают взаимодействовать с нерасщепленным молочным сахаром — лактозой. Как результат — появляется та самая буря в животе.

Можно ли сказать, что лактозная непереносимость является исключительно врожденной? Нет.

Действительно, существует врожденная лактозная непереносимость. Это довольно редкие случаи, в основном встречаются у недоношенных детей. Часто это состояние передается по наследству.

А есть еще первичная непереносимость. Обычно люди с таким типом непереносимости рождаются с нормальным уровнем лактазы. Но потом, во взрослом возрасте, уровень фермента резко падает, что затрудняет потребление молочных продуктов.

Вторичная непереносимость развивается после перенесенной болезни, травмы или хирургического вмешательства на тонком кишечнике. Такое часто случается у людей, которые имеют целиакию (непереносимость глютена), болезнь Крона и тому подобное.

Лечение этих болезней может восстановить достаточный уровень лактазы.

Стоит отметить, что с возрастом вероятность возникновения лактозной непереносимости возрастает.

Лечится ли такое состояние?

Соответствующая диета под врачебным наблюдением может помочь организму восстановить способность расщеплять лактозу. Однако не в случае генетически обусловленной лактозной непереносимости.

Если вы любите молоко, к тому же волнуетесь, что его ограничение в рационе приведет к дефициту кальция, ищите на полках магазинов молочные продукты, которые не содержат лактозы. Их выбор сейчас огромен.

Источник: Бережи себе