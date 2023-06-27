Йдеться про молоко, точніше про молочний цукор – лактозу. Люди з непереносимістю лактози не можуть повністю перетравлювати цукор (лактозу) з молока. Унаслідок цього у них з’являється діарея, гази і здуття живота після того, як поїдять молочних продуктів чи поп’ють молока.

Стан, який також називають мальабсорбцією лактози, зазвичай нешкідливий, але його симптоми викликають дискомфорт.

Отож, якщо в період від 30 хвилин до двох годин після вживання продуктів, що містять лактозу, у вас з’явилися неприємні відчуття і ознаки, можна запідозрити наявність лактозної непереносимості. Мають насторожити:

діарея;

нудота, а іноді й блювання;

спазми шлунка;

здуття живота;

гази.

Чому це трапляється? Бо в тонкому кишківнику виробляється занадто мала кількість необхідного ферменту – лактази. І бактерії в шлунку починають взаємодіяти з нерозщепленим молочним цукром – лактозою. Як результат – з’являється ота сама буря в животі.

Чи можна сказати, що лактозна непереносимість є винятково вродженою? Ні.

Дійсно, існує вроджена лактозна непереносимість. Це доволі рідкісні випадки, здебільшого трапляються у недоношених дітей. Часто цей стан передається спадково.

А є ще первинна непереносимість. Зазвичай люди з таким типом непереносимості народжуються з нормальним рівнем лактази. Але потім, у дорослому віці, рівень ферменту різко падає, що ускладнює споживання молочних продуктів.

Вторинна непереносимість розвивається після перенесеної хвороби, травми або хірургічного втручання на тонкому кишківнику. Таке часто трапляється у людей, які мають целіакію (непереносимість глютену), хворобу Крона тощо.

Лікування цих хвороб може відновити достатній рівень лактази.

Варто зазначити, що з віком ймовірність виникнення лактозної непереносимості зростає.

Чи лікується такий стан?

Відповідна дієта під лікарським наглядом може допомогти організму відновити здатність розщеплювати лактозу. Проте не у випадку генетично обумовленої лактозної непереносимості.

Якщо ви любите молоко, до того ж хвилюєтеся, що його обмеження у раціоні спричинить дефіцит кальцію, шукайте на полицях магазинів молочні продукти, які не містять лактози. Їх вибір нині величезний.

Джерело: Бережи себе