Человечество наконец-то получило современное эффективное лечение немелкоклеточного рака легких. Lumakras от Amgen Inc. является первым препаратом, влияющим на мутации в гене KRAS.

Терапия направлена ​​на гены, провоцирующие рост опухоли. Именно это было ключевой задачей ученых за последние годы. Многие лаборатории работали над этим препаратом, но единственным рабочим образцом стал Lumakras от американской компании Amgen Inc.

Он уже прошел предварительные испытания и был одобрен FDA в прошлом году с условием, что будет проходить дальнейшее его изучение по безопасности и эффективности.

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На днях завершился очередной этап испытаний, продемонстрировавший лучшую по сравнению с химиотерапией результативность.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за 345 пациентами с диагнозом немелкоклеточный рак легких (НМРЛ). Раньше все они прошли консервативное лечение.

У участников исследований состояние не ухудшалось в течение 5,6 месяцев. У тех, кто проходил терапию обычным в этих случаях доцетакселом, заболевание прогрессировало в среднем уже через 4,5 месяца.

В общей сложности 25% пациентов, получавших экспериментальное лечение, прожили не менее одного года без ухудшения состояния. В группе доксетацела таковых было всего 10%.

Препарат к сожалению, не эффективен в продлении жизни пациентов. Однако то, что болезнь существенно замедлилась, уже хороший результат.

Из плюсов нового исцеления также отмечается его безопасность. Побочные эффекты в группе Lumakras фиксировали в 11% случаев, в то время как в группе химиотерапии – в 23% случаев.

Из минусов терапии отмечается высокая стоимость – в США месячный курс препарата пока будет стоить $17,9 тыс., а доксетацел – всего $1,7 тыс.

Однако успешная разработка таргетированного препарата – уже большое достижение.

Известно, что основная причина возникновения онкозаболеваний — мутировавшая ДНК. В частности, во многих случаях речь идет о мутации в гене KRAS. Ее часто находят у пациентов с раком легких, толстой кишки, поджелудочной железы.

Исследования свидетельствуют, что у пациентов с НМРЛ часто наблюдается лекарственная резистентность, что затрудняет проведение терапии и значительно ухудшает прогноз.