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Даже у тех, кто никогда не курил: загрязнение воздуха может спровоцировать рак легких

11 сентября 2022, 10:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
екологія
Источник: Depositphotos

Британские ученые представили результаты исследования, в котором доказано, что частицы из выхлопных газов автомобилей и дыма от ископаемого топлива связаны с риском немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), на который приходится более 250 тыс. смертей от рака легких во всем мире в год.

— Риск рака легких от загрязнения воздуха ниже, чем от курения, но мы не можем контролировать то, чем мы все дышим, — отметил главный клиницист Института Фрэнсиса Крика и исследования рака Великобритании Чарльз Суонтон.

По его словам, во всем мире все больше людей подвергаются воздействию небезопасных уровней загрязнения воздуха, чем воздействию токсичных веществ в сигаретном дыме.   

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В ходе лабораторных исследований ученые показали, что одни и те же загрязняющие частицы (PM2.5) вызывают быстрые изменения в клетках дыхательных путей в гене, связанном с раком легких, что приводит к образованию раковых стволовых клеток.  

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Следующий шаг — выяснить, почему некоторые клетки легких с мутациями становятся раковыми при воздействии загрязняющих веществ, а другие — нет, резюмируют исследователи.

И подчеркивают важность уменьшения загрязнения воздуха для снижения риска легочных заболеваний, в том числе и рака. 

Источник
MedicalXpress
Теги
Экология Наукові дослідження науковці Онкология
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