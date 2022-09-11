Британські вчені представили результати дослідження, в якому доведено, що частинки з вихлопних газів автомобілів і диму від викопного палива пов’язані з ризиком недрібноклітинного раку легень (НМРЛ), на який припадає понад 250 тис. смертей від раку легень у всьому світі на рік.

– Ризик раку легень від забруднення повітря нижче, ніж від куріння, але ми не можемо контролювати те, чим ми всі дихаємо, – зазначив головний клініцист Інституту Френсіса Кріка і дослідження раку Великої Британії Чарльз Суонтон.

За його словами, у всьому світі все більше людей піддаються впливу небезпечних рівнів забруднення повітря, ніж впливу токсичних речовин в сигаретному димі.

В ході лабораторних досліджень вчені показали, що забруднюючі частинки (PM2.5) викликають швидкі зміни в клітинах дихальних шляхів в гені, пов’язаному з раком легень, що призводить до утворення ракових стовбурових клітин.

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Наступний крок – з’ясувати, чому деякі клітини легень з мутаціями стають раковими при впливі забруднюючих речовин, а інші — ні, резюмують дослідники.

І підкреслюють важливість зменшення забруднення повітря для зниження ризику легеневих захворювань, в тому числі і раку.