Когда-то мы считали, что коронавирус – это максимально возможное зло. Но увы, есть еще худшее явление – война. Но Омикрон, который в нашем информационном пространстве отошел на задний план, все же никуда не делся и снова грозит увеличить количество заболевших, поскольку очень заразен.

За то время, что мы не уделяли Омикрону внимания, появилось много исследований, которые обнаружили несколько новых интересных фактов об этом варианте коронавируса.

Главные новости об Омикроне

Сейчас смотрят

— Во первых, Омикрон стал доминирующим во всем мире и практически вытеснил все другие штаммы, — сообщил врач-педиатр Комаровский.

Подтвердились предположения о том, что Омикрон имеет из всех вариантов максимально возможную заразность, что избежать встречи с ним практически невозможно.

Появились новые данные, что прослеживается четкая тенденция к изменению инкубационного периода. Уханьский вариант Альфа имел средний инкубационный период пять дней, варианта Бета – 4,5 дня, у Дельты стал — 4,4, а у Омикрона сейчас он составляет — 3,42 дня.

Самое главное, ученые выяснили, что путь передачи Омикрона.

В самом начале все были уверены, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и все меры защиты были направлены на этот путь: дистанция, обработка поверхностей, мытье рук. Это если частички, вылетающие из зараженного человека имеют размер более пяти микрон.

— Но если частички менее пяти микрон, то путь заражения — аэрозольный. То есть, все защитные мероприятия, которые применялись до этого не имеют принципиального значения. Главный метод борьбы с Омикроном — вентиляция воздуха в помещении, — считает доктор.

Еще Комаровский разъясняет, где Омикрон может распространяться быстрее. Это помещения, где люди много разговаривают или поют хором. Аэрозоли легко образуются и в медицинских палатах, где поют хором. Поэтому в таких местах и нужно налаживать хорошую вентиляцию.

— Исследования подтверждают, что дым электронных сигарет – идеальная среда для передачи вируса, поэтому вейперы болеют чаще и тяжелее,- говорит доктор. — И еще один “страшный” факт: наука выяснила, что люди, которые систематически употребляют каннабис, реже попадают в больницы и быстрее выздоравливают.

Комаровский рассказал и о том, что коронавирус зависит от риновируса. Риновирус – это распространенный вирус, который вызывает насморк. Он обладает уникальной способностью образовывать интерферон сразу же после попадания вируса в организм.

Интерферон образуется и при коронавирусе, но намного позже. Не в первый день на четвертый-пятый. И оказалось, что если человек заболел риновирусной инфекцией, он практически не может заболеть коронавирусом. Более того, если он уже имеет симптомы коронавируса и подхватил риновирус, то течение коронавирусной болезни облегчается.

Источник: Евгений Комаровский