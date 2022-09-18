Колись ми вважали, що коронавірус – це найбільше можливе зло. Але, на жаль, є ще найгірше явище – війна. Але Омікрон, який у нашому інформаційному просторі відійшов на задній план, все ж таки нікуди не подівся і знову загрожує збільшити кількість хворих, оскільки дуже заразний.

За час, що ми не приділяли Омікрону уваги, з’явилося багато досліджень, які виявили кілька нових цікавих фактів про цей варіант коронавірусу.

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– По-перше, Омікрон став домінуючим у всьому світі і практично витіснив усі інші штами, – повідомив лікар-педіатр Комаровський.

Підтвердилися припущення, що Омікрон має з усіх варіантів максимально можливу заразність, що уникнути зустрічі з ним практично неможливо.

З’явилися нові дані, що простежується чітка тенденція зміни інкубаційного періоду. Уханьський варіант Альфа мав середній інкубаційний період п’ять днів, варіанта Бета – 4,5 дні, у Дельти став – 4,4, а у Омікрона зараз він становить – 3,42 дні.

Найголовніше, вчені з’ясували, що шлях передачі Омікрона.

На самому початку всі були впевнені, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом і всі заходи захисту були спрямовані на цей шлях: дистанція, обробка поверхонь, миття рук. Це якщо частинки, що вилітають із зараженої людини, мають розмір більше п’яти мікрон.

– Але якщо частинки менше п’яти мікрон, то шлях зараження – аерозольний. Тобто всі захисні заходи, які застосовувалися до цього не мають принципового значення. Головний метод боротьби з Омікроном – вентиляція повітря у приміщенні, – вважає лікар.

Ще Комаровський пояснює, де Омікрон може поширюватися швидше. Це приміщення, де люди багато розмовляють чи співають хором. Аерозолі легко утворюються й у медичних палатах. Тому в таких місцях і потрібно налагоджувати хорошу вентиляцію.

– Дослідження підтверджують, що дим електронних сигарет – ідеальне середовище для передачі вірусу, тому вейпери хворіють частіше та важче, – каже лікар. – І ще один “страшний” факт: наука з’ясувала, що люди, які систематично вживають канабіс, рідше потрапляють до лікарень і швидше одужують.

Комаровський розповів і про те, що коронавірус залежить від риновірусу. Риновірус – це найпоширеніший вірус, який викликає нежить. Він має унікальну здатність утворювати інтерферон відразу ж після потрапляння вірусу в організм.

Інтерферон утворюється і при коронавірусі, але набагато пізніше. Не першого дня, а на четвертий-п’ятий. І виявилося, що якщо людина захворіла на риновірусну інфекцію, вона практично не може захворіти на коронавірус. Більше того, якщо вона уже має симптоми коронавірусу та підхопила риновірус, то перебіг коронавірусної хвороби полегшується.

Джерело: Євген Комаровський