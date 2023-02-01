Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии Military Media Centre рассказал о перспективах службы тех, кто военно-врачебными комиссиями (ВВК) признан ограниченно годным к службе по состоянию здоровья.

Чем занимается ВЛК

Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных.

Военно-врачебная экспертиза — это медицинское освидетельствование допризывников, призывников, военнослужащих и членов их семей, военнообязанных, офицеров запаса, призываемых на военную службу, резервистов (кандидатов в резервисты), граждан, принимаемых на военную службу по контракту.

Сейчас смотрят После проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией может быть вынесено одно из следующих постановлений: ограниченно годен

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из воинского учета. Постановления ВВК военных комиссариатов оформляются справкой ВВК (приложение 4 к Положению) в двух экземплярах, которая не подлежит утверждению штатной ВВК и действительна в течение шести месяцев со дня медицинского осмотра. Копия справки выдается на руки лицу, прошедшему медицинское освидетельствование. Лица, ограниченно пригодные к военной службе и непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время, могут служить в условиях военного положения и быть призванными во время мобилизации. – Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения, – отметил полковник Роман Горбач. Также они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях. Особенности состояния здоровья таких лиц должны быть учтены во время призыва на службу. В постановлении ВВК указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу (с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста). Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, не могут служить в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Они могут проходить службу в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. Это предусмотрено Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденным приказом МОУ от 14.08.2008 № 402. Кто считается ограниченно пригодным к военной службе Призывники, страдающие определенными заболеваниями, делятся на две категории во время войны: получившие ограниченную или отсроченную годность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;

людей с более тяжелыми заболеваниями относят к категории непригодности и исключают из списков на призыв на службу как в мирное время, так и во время войны. Перечень таких болезней во время войны существенно меньше, чем в мирное время. Болезни, ограничивающие пригодность: кишечные инфекционные заболевания;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез. Не все виды онкологических заболеваний могут дать возможность быть признанным непригодным к службе. Исключат из списка военнообязанных при наличии таких патологий: первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с удалением метастазов, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;

злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: быстро или медленно прогрессирующий лимфогранулематоз;

неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т. п. со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций. Читайте также: Могут ли мобилизовать с гипертонией: кто не подлежит под призыв Однако другие формы онкологии дают основание считать человека временно или ограниченно непригодным. К какой из этих подгрупп отнести призывника — определяют врачи в индивидуальном порядке. Источники: Military Media Center, Юридична сотня , Вікна,

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