Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии Military Media Centre рассказал о перспективах службы тех, кто военно-врачебными комиссиями (ВВК) признан ограниченно годным к службе по состоянию здоровья.
Чем занимается ВЛК
Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных.
Военно-врачебная экспертиза — это медицинское освидетельствование допризывников, призывников, военнослужащих и членов их семей, военнообязанных, офицеров запаса, призываемых на военную службу, резервистов (кандидатов в резервисты), граждан, принимаемых на военную службу по контракту.
После проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией может быть вынесено одно из следующих постановлений:
- ограниченно годен к военной службе;
- непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;
- непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.
Постановления ВВК военных комиссариатов оформляются справкой ВВК (приложение 4 к Положению) в двух экземплярах, которая не подлежит утверждению штатной ВВК и действительна в течение шести месяцев со дня медицинского осмотра.
Копия справки выдается на руки лицу, прошедшему медицинское освидетельствование.
Лица, ограниченно пригодные к военной службе и непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время, могут служить в условиях военного положения и быть призванными во время мобилизации.
– Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения, – отметил полковник Роман Горбач.
Также они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.
Особенности состояния здоровья таких лиц должны быть учтены во время призыва на службу. В постановлении ВВК указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу (с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста).
Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, не могут служить в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Они могут проходить службу в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Это предусмотрено Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденным приказом МОУ от 14.08.2008 № 402.
Кто считается ограниченно пригодным к военной службе
Призывники, страдающие определенными заболеваниями, делятся на две категории во время войны:
- получившие ограниченную или отсроченную годность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;
- людей с более тяжелыми заболеваниями относят к категории непригодности и исключают из списков на призыв на службу как в мирное время, так и во время войны.
Перечень таких болезней во время войны существенно меньше, чем в мирное время.
Болезни, ограничивающие пригодность:
- кишечные инфекционные заболевания;
- бактериальные зоонозы;
- вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;
- вирусные геморрагические лихорадки;
- вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых;
- гельминтозы;
- педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;
- туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.
Не все виды онкологических заболеваний могут дать возможность быть признанным непригодным к службе.
Исключат из списка военнообязанных при наличии таких патологий:
- первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с удалением метастазов, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;
- злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: быстро или медленно прогрессирующий лимфогранулематоз;
- неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т. п. со значительными изменениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.
Однако другие формы онкологии дают основание считать человека временно или ограниченно непригодным. К какой из этих подгрупп отнести призывника — определяют врачи в индивидуальном порядке.
Источники: Military Media Center, Юридична сотня , Вікна,