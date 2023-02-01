Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Обмежено придатних за станом здоров’я можуть мобілізувати: кого призвуть

1 Лютого 2023, 20:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
український солдат
Джерело: Depositphotos

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Centre розповів про перспективи служби тих, кого військово-лікарськими комісіями (ВЛК) визнано обмежено придатними до служби за станом здоров’я.

Чим займається ВЛК

Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Військово-лікарська експертиза – це медичний огляд допризовників, призовників, військовослужбовців та членів їхніх сімей, військовозобов’язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу, резервістів (кандидатів у резервісти), громадян, які приймаються на військову службу за контрактом.

Зараз дивляться

Після проведення медичного огляду військово-лікарською комісією може бути винесена одна з таких постанов:

  • обмежено придатний до військової служби;
  • непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Постанови ВЛК військових комісаріатів оформлюються довідкою ВЛК (додаток 4 до Положення) у двох примірниках, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду.

Копія довідки видається на руки особі, яка пройшла медичний огляд.

Особи, обмежено придатні до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час, можуть служити в умовах воєнного стану та бути призваними під час мобілізації.

– Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення, — зазначив полковник Роман Горбач.

Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Особливості стану здоров’я таких осіб повинні бути враховані під час призову на службу. У постанові ВЛК вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі (з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку).

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, не придатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Вони можуть нести службу у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Це передбачено Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженим наказом МОУ від 14.08.2008 № 402.

Хто вважається обмежено придатним до військової служби

Призовники, які мають певні захворювання, діляться на дві категорії під час війни:

  • ті, хто отримує обмежену або відтерміновану придатність до служби. Їх можуть призвати, коли це знадобиться;
  • людей з важчими захворюваннями відносять до категорії непридатності та виключають зі списків на призов до служби як у мирний час, так і під час війни.

Перелік таких хвороб під час війни суттєво менший, ніж у мирний час.

Хвороби, які обмежують придатність:

  • кишкові інфекційні хвороби;
  • бактеріальні зоонози;
  • вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;
  • вірусні геморагічні лихоманки;
  • вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри й слизових оболонок;
  • гельмінтози;
  • педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб;
  • туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Не всі види онкологічних захворювань можуть дати можливість бути визнаним непридатним до служби.

Виключать зі списку військовозобов’язаних за наявності таких патологій:

  • первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій з віддаленням метастазів, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування;
  • злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин: лімфогранулематоз, які швидко чи повільно прогресують;
  • неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо зі значними змінами;
  • доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.
Читайте також:
тискЧи можуть мобілізувати з гіпертонією: хто не підлягає під призов

Однак інші форми онкології дають підставу вважати людину тимчасово чи обмежено непридатною. До якої з цих підгруп віднести призовника, визначають лікарі в індивідуальному порядку.

Джерела: Military Media Center, Юридична сотня , Вікна,

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь