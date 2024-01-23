В Камеруне объявили о введении регулярной вакцинации детей против малярии. Он стал первой страной в мире, которая ввела обязательную прививку против болезни.
Там планируют вакцинировать около 250 тыс. детей в течение следующих двух лет.
Прививки против малярии в Африке
Аурелия Нгуен, главный программный директор альянса вакцин Gavi, сообщила о сотрудничестве с 20 другими африканскими странами, с целью обеспечения их доступа к вакцине.
Целью альянса является иммунизация более шести миллионов детей в африканских странах до 2025 года.
В Африке ежегодно регистрируется около 250 млн случаев малярии. Умирают от недуга более 600 тыс. человек в год, среди них 80% детей до пяти лет.
В Камеруне для обязательной прививки выбрали вакцину Mosquirix, она одобрена ВОЗ.
Такая инъекция эффективна на 30% и требует четырех доз.
Вакцина против малярии
Вакцина против малярии, Mosquirix, разрабатывалась почти 30 лет, ее одобрили в 2015 году.
Широко применять прививки начали в Малави, Гане и Кении в рамках эксперимента в 2019 году.
В ВОЗ одобрили вакцину в 2021 году.
Прививки являются безопасными и эффективными методом для профилактики малярии у детей. Ожидается, что ее широкое применение существенно повлияет на здоровье населения.
Источник: Associated Press