В Камеруне объявили о введении регулярной вакцинации детей против малярии. Он стал первой страной в мире, которая ввела обязательную прививку против болезни.

Там планируют вакцинировать около 250 тыс. детей в течение следующих двух лет.

Прививки против малярии в Африке

Аурелия Нгуен, главный программный директор альянса вакцин Gavi, сообщила о сотрудничестве с 20 другими африканскими странами, с целью обеспечения их доступа к вакцине.

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Целью альянса является иммунизация более шести миллионов детей в африканских странах до 2025 года.

В Африке ежегодно регистрируется около 250 млн случаев малярии. Умирают от недуга более 600 тыс. человек в год, среди них 80% детей до пяти лет.

В Камеруне для обязательной прививки выбрали вакцину Mosquirix, она одобрена ВОЗ.

Такая инъекция эффективна на 30% и требует четырех доз.

Вакцина против малярии

Вакцина против малярии, Mosquirix, разрабатывалась почти 30 лет, ее одобрили в 2015 году.

Широко применять прививки начали в Малави, Гане и Кении в рамках эксперимента в 2019 году.

В ВОЗ одобрили вакцину в 2021 году.

Прививки являются безопасными и эффективными методом для профилактики малярии у детей. Ожидается, что ее широкое применение существенно повлияет на здоровье населения.

Источник: Associated Press