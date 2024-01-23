В Камеруні оголосили про запровадження регулярної вакцинації дітей проти малярії. Він став першою країною у світі, яка ввела обов’язкове щеплення проти хвороби.

Там планують вакцинувати близько 250 тис. дітей протягом наступних двох років.

Щеплення проти малярії в Африці

Аурелія Нгуєн, головна програмна директорка альянсу вакцин Gavi, повідомила про співпрацю з 20 іншими африканськими країнами, з метою забезпечення їхнього доступу до вакцини.

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Метою альянсу є імунізація більше шести мільйонів дітей в африканських країнах до 2025 року.

В Африці щорічно реєструється близько 250 млн випадків малярії. Помирають від недуги більше 600 тис. осіб на рік, серед них 80% дітей до п’яти років.

В Камеруні для обов’язкового щеплення обрали вакцину Mosquirix, вона схвалена ВООЗ.

Така ін’єкція ефективна на 30% та вимагає чотирьох доз.

Вакцина проти малярії

Вакцина проти малярії, Mosquirix, розроблялася майже 30 років, її схвалили в 2015 році.

Широко застосовувати щеплення почали в Малаві, Гані та Кенії в рамках експерименту в 2019 році.

У ВООЗ схвалили вакцину в 2021 році.

Щеплення є безпечними й ефективними методом для профілактики малярії в дітей. Очікують, що його широке застосування суттєво вплине на здоровʼя населення.

Джерело: Associated Press