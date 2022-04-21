Во время войны в Украине некоторые люди могут нуждаться в успокоительных. Однако не все они действенны и безопасны.

Терапевт Анна Бакшеева рассказала, как бороться со стрессовыми состояниями и какие успокоительные можно употреблять.

– Когда на человека действует стрессовый фактор, запускается целый каскад реакций. Это приводит к ускоренному сердцебиению, повышению давления, тонусу мышц, увеличению частоты дыхания, повышению уровня глюкозы в крови. Нет волшебной пилюли, которая бы сразу остановила этот каскад, – говорит Анна Бакшеева.

По ее словам, таблетка – это только спасительный жилет в море, которое все равно придется переплыть самому.

Что поможет успокоиться

Когнитивно-поведенческая терапия – от стрессового фактора нужно либо избавиться, либо научиться с ним жить, либо продолжить и отпустить. Лекарство – это лишь способ “заглушить” неприятные телесные эффекты, возникающие в организме в ответе на стресс.

Бензодиазепины – можно назначать коротким курсом, чтобы справиться со значительным возбуждением, повышением давления и сердцебиением. Нельзя употреблять длительно.

Обратиться к врачу – если стресс носит хронический характер, могут понадобиться антидепрессанты, анксиолитики, транквилизаторы. Такие препараты нельзя принимать самостоятельно. Они продаются по рецепту под контролем врача.

Фитотерапия – не рекомендуется, ведь не была доказана ее эффективность, механизм действия неизвестен, дозировка различается, есть ложные утверждения, что она не имеет побочных эффектов.

Барбитураты – вызывают физическую и психическую зависимость, падение давления, нарушение координации, угнетение дыхания.

Что вообще не работает – Бифрен, Глицисед, Адаптол, Нообут, Мебикар.

— В общем рекомендуется когнитивно-поведенческая терапия, она лучше любой таблетки. Прочитали новости и стало плохо — Гидазепам разово. Если его нет, фитопрепарат или барбитурат коротким курсом и по инструкции, — добавляет врач.

Однако все равно следует обращаться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.