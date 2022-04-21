Во время войны в Украине некоторые люди могут нуждаться в успокоительных. Однако не все они действенны и безопасны.
Терапевт Анна Бакшеева рассказала, как бороться со стрессовыми состояниями и какие успокоительные можно употреблять.
– Когда на человека действует стрессовый фактор, запускается целый каскад реакций. Это приводит к ускоренному сердцебиению, повышению давления, тонусу мышц, увеличению частоты дыхания, повышению уровня глюкозы в крови. Нет волшебной пилюли, которая бы сразу остановила этот каскад, – говорит Анна Бакшеева.
По ее словам, таблетка – это только спасительный жилет в море, которое все равно придется переплыть самому.
Что поможет успокоиться
- Когнитивно-поведенческая терапия – от стрессового фактора нужно либо избавиться, либо научиться с ним жить, либо продолжить и отпустить. Лекарство – это лишь способ “заглушить” неприятные телесные эффекты, возникающие в организме в ответе на стресс.
- Бензодиазепины – можно назначать коротким курсом, чтобы справиться со значительным возбуждением, повышением давления и сердцебиением. Нельзя употреблять длительно.
- Обратиться к врачу – если стресс носит хронический характер, могут понадобиться антидепрессанты, анксиолитики, транквилизаторы. Такие препараты нельзя принимать самостоятельно. Они продаются по рецепту под контролем врача.
- Фитотерапия – не рекомендуется, ведь не была доказана ее эффективность, механизм действия неизвестен, дозировка различается, есть ложные утверждения, что она не имеет побочных эффектов.
- Барбитураты – вызывают физическую и психическую зависимость, падение давления, нарушение координации, угнетение дыхания.
- Что вообще не работает – Бифрен, Глицисед, Адаптол, Нообут, Мебикар.
— В общем рекомендуется когнитивно-поведенческая терапия, она лучше любой таблетки. Прочитали новости и стало плохо — Гидазепам разово. Если его нет, фитопрепарат или барбитурат коротким курсом и по инструкции, — добавляет врач.
Однако все равно следует обращаться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.