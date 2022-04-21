Під час війни в Україні деякі люди можуть потребувати заспокійливих. Проте не всі вони є дієвими та безпечними.

Терапевт Анна Бакшеєва розповіла, як боротися зі стресовими станами та які заспокійливі можна вживати.

– Коли на людину діє стресовий фактор, запускається цілий каскад реакцій. Це призводить до прискореного серцебиття, підвищення тиску, тонусу м’язів, збільшення частоти дихання, підвищення рівня глюкози у крові. Немає чарівної пігулки, яка б одразу зупинила цей каскад, – говорить Анна Бакшеєва.

За її словами, таблетка – це лише рятівний жилет у морі, яке все одно доведеться перепливти самому.

Що допоможе заспокоїтися

Когнітивно-поведінкова терапія – стресового фактору потрібно або позбутися, або навчитися з ним жити, або продовжити та відпустити. Ліки – це лише спосіб “заглушити” неприємні тілесні ефекти, які виникають в організмі у відповіді на стрес.

Бензодіазепіни – можна призначати коротким курсом, щоб впоратися із значним збудженням, підвищенням тиску та серцебиттям. Не можна вживати довготривало.

Звернутися до лікаря – якщо стрес має хронічний характер, можуть знадобитися антидепресанти, анксіолітики, транквілізатори. Такі препарати не можна приймати самостійно. Вони продаються за рецептом під контролем лікаря.

Фітотерапія – не рекомендується, адже не була доведена її ефективність, механізм дії невідомий, дозування різниться, є помилкові твердження, що вона не має побічних ефектів.

Барбітурати – викликають фізичну та психічну залежність, падіння тиску, порушення координації, пригнічення дихання.

Що взагалі не працює – Біфрен, Гліцисед, Адаптол, Нообут, Мебікар.

– Загалом рекомендується когнітивно-поведнікова терапія, вона краща за будь-яку таблетку. Прочитали новини і стало геть зле – Гідазепам разово. Якщо його немає, фітопрепарат або барбітурат коротким курсом та за інструкцією, – додає лікар.

Проте все одно варто звертатися до лікаря та у жодному разі не займатися самолікуванням.