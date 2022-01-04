Здесь играют роль несколько факторов, начиная с появления очень заразного варианта Омикрон. Этот штамм с большей вероятностью заразит людей, пусть и без серьезных осложнений. Плюс – его всплеск совпал с сезоном праздничных путешествий.

— Люди могут ошибочно думать, что вакцины против Covid-19 полностью блокируют инфекцию. Но прививки в основном предназначены для предотвращения тяжелых заболеваний, — говорит исследователь вирусов из Университета Миннесоты Луис Мански.

По его словам, вакцины по-прежнему делают свою работу на этом фронте, особенно для людей, получивших ревакцинацию.

Две дозы вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna, или одна доза вакцины Johnson&Johnson по-прежнему обеспечивают надежную защиту от серьезных заболеваний после заражения Омикроном. А бустеры, особенно с вакцинами Pfizer и Moderna, повышают уровень антител, чтобы помочь предотвратить инфекцию.

Известно, что Омикрон реплицируется намного эффективнее, чем предыдущие варианты. И если инфицированные люди имеют высокую вирусную нагрузку, есть большая вероятность, что они передадут вирус другим, особенно непривитым.

У вакцинированных людей, которые заразятся вирусом, больше шансов иметь легкие симптомы, поскольку уколы запускают несколько защитных механизмов в иммунной системе, что значительно затрудняет проскальзывание Омикрона.