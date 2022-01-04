Тут грають роль кілька факторів, починаючи з появи дуже заразного варіанту Омікрона. Цей штам з більшою ймовірністю заразить людей, нехай і без серйозних ускладнення. Плюс – його сплеск збігся з сезоном святкових подорожей.

– Люди можуть помилково думати, що вакцини Covid-19 повністю блокують інфекцію. Але щеплення в основному призначені для запобігання важких захворювань, – говорить дослідник вірусів з Університету Міннесоти Луїс Манскі.

За його словами, вакцини як і раніше роблять свою роботу на цьому фронті, особливо для людей, які отримали ревакцинацію.

Дві дози вакцин Pfizer-BioNTech або Moderna або одна доза вакцини Johnson&Johnson як і раніше забезпечують надійний захист від серйозних захворювань після зараження Омікроном. А бустери, особливо з вакцинами Pfizer і Moderna, підвищують рівень антитіл, щоб допомогти запобігти інфекції.

Відомо, що Омікрон реплікується набагато ефективніше, ніж попередні варіанти. І якщо інфіковані люди мають високе вірусне навантаження, є велика ймовірність, що вони передадуть вірус іншим, особливо нещепленим.

У вакцинованих людей, які заразяться вірусом, більше шансів мати легкі симптоми, оскільки уколи запускають кілька захисних механізмів в імунній системі, що значно ускладнює прослизання Омікрона.

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Рекомендації щодо забезпечення безпеки не змінилися. Лікарі радять носити маски в приміщенні, уникати скупчення людей, робити щеплення і посилену вакцинацію. Незважаючи на те, що уколи не завжди вбережуть нас від зараження вірусом, вони збільшать ймовірність того, що ми залишимося живі і не потрапимо до лікарні.