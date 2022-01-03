Пункти вакцинації проти коронавірусу працюють у звичайному режимі після двох вихідних днів (1 та 2 січня) з нагоди Нового року 2022.

З понеділка, 3 січня, пункти щеплень відновили роботу за звичайним розкладом. Українці можуть записатися на вакцинацію онлайн або через контакт-центр за телефоном 0-800-60-20-19.

За даними МОЗ України, з початку пандемії 14 713 311 людей імунізувалися проти коронавірусу. Перше щеплення зробили 14 713 309 людей, а друге – 13 734 741 українець.

Також 4 063 людини отримали додаткову дозу, а ще 4 063 громадян – бустерну дозу препарату проти Covid-19. Загалом медичні працівники зробили 28 457 565 щеплень.

Коронавірус в Україні

За останню добу коронавірус в Україні зафіксували у 1 804 жителів (серед них – 97 дітей та 24 медичних працівників). Загалом з початку пандемії 3 676 342 громадян захворіли на Covid-19.

Хвороба забрала життя 96 301 українця, а у цей день ще 1 168 людей рятують у медичних закладах своє здоров’я.