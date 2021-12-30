Для захисту від коронавірусу може знадобитися два або три Covid-щеплення щороку.

Про це повідомили науковці з британської Агенції охорони здоров’я. Вони провели дослідження 147 597 випадків Дельта та 68 489 випадків штаму Омікрон у Великій Британії.

Результати свідчать про те, що бустерні дози вакцин Pfizer та Moderna мають ефективність до 90% від симптоматичного захворювання внаслідок зараження штамом Дельта протягом щонайменше дев’яти тижнів.

Водночас ефективність цих двох препаратів від симптоматичного захворювання після зараження Covid-штамом Омікрон може бути нижчою на 30% та знижатися після дев’яти тижнів. Експерти стверджують, що для більшого розуміння потрібне подальше вивчення хвороби.

– Швидше за все, є потреба у регулярних бустерних дозах. Можливо, потрібно буде робити щеплення бустером двічі або тричі на рік, – розповів професор Кертинського університету Джая Дантас.

Експерти наголосили, що результати слід інтерпретувати з обережністю через низькі показники та можливі упередження, пов’язані з групами населення, найбільш схильними до впливу штаму Омікрон, які не можуть бути повністю враховані.

В Ізраїлі вже започаткували кампанію з вакцинації другою бустерною дозою. У Великій Британії зараз також розглядають таку можливість.