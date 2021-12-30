Для защиты от коронавируса может потребоваться две или три Covid-прививки каждый год.

Об этом сообщили ученые из британского Агентства здравоохранения. Они провели исследование 147 597 случаев Дельта и 68 489 случаев штамма Омикрон в Великобритании.

Результаты показывают, что бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna имеют эффективность до 90% от симптоматического заболевания в результате заражения штаммом Дельта в течение как минимум девяти недель.

В то же время эффективность этих двух препаратов от симптоматического заболевания после заражения Covid-штаммом Омикрон может быть ниже на 30% и снижаться после девяти недель. Эксперты утверждают, что для большего понимания требуется дальнейшее изучение болезни.

— Скорее всего, есть потребность в регулярных бустерных дозах. Возможно, нужно будет прививаться бустером дважды или трижды в год, — рассказал профессор Кертинского университета Джая Дантас.

Эксперты отметили, что результаты следует интерпретировать с осторожностью из-за низких показателей и возможных предубеждений, связанных с группами населения, наиболее подверженными влиянию штамма Омикрон, которые не могут быть полностью учтены.

В Израиле уже начали кампанию по вакцинации второй бустерной дозой. В Великобритании сейчас также рассматривают такую возможность.