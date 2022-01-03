Станом на ранок 3 січня, за минулу добу в Україні зафіксували 1 804 нові випадки коронавірусу (з них дітей – 97, медпрацівників – 24). За весь час пандемії 3 676 342 українці захворіли на Covid-19.
За день до лікарень госпіталізували 1 168 людей, а 114 громадян не змогли впоратися з ускладненнями небезпечного захворювання, проте 2 537 українців одужали від коронавірусу.
За весь час пандемії в Україні 3 676 342 людей захворіли на Covid-19, а 96 301 українець не зміг вилікуватися від хвороби, однак 3 479 725 громадянам вдалося одужати.
Кількість захворювань у регіонах за добу
Київ – 532;
Вінницька область – 55;
Волинська область – 30;
Дніпропетровська область – 92;
Донецька область – 66;
Житомирська область – 18;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 30;
Івано-Франківська область – 60;
Київська область – 111;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 4;
Львівська область – 112;
Миколаївська область – 26;
Одеська область – 64;
Полтавська область – 104;
Рівненська область – 19;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 79;
Харківська область – 72;
Херсонська область – 39;
Хмельницька область – 20;
Черкаська область – 56;
Чернівецька область – 59;
Чернігівська область – 21.