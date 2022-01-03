Станом на ранок 3 січня, за минулу добу в Україні зафіксували 1 804 нові випадки коронавірусу (з них дітей – 97, медпрацівників – 24). За весь час пандемії 3 676 342 українці захворіли на Covid-19.

За день до лікарень госпіталізували 1 168 людей, а 114 громадян не змогли впоратися з ускладненнями небезпечного захворювання, проте 2 537 українців одужали від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні 3 676 342 людей захворіли на Covid-19, а 96 301 українець не зміг вилікуватися від хвороби, однак 3 479 725 громадянам вдалося одужати.

Кількість захворювань у регіонах за добу

Київ – 532;

Вінницька область – 55;

Волинська область – 30;

Дніпропетровська область – 92;

Донецька область – 66;

Житомирська область – 18;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 30;

Івано-Франківська область – 60;

Київська область – 111;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 4;

Львівська область – 112;

Миколаївська область – 26;

Одеська область – 64;

Полтавська область – 104;

Рівненська область – 19;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 79;

Харківська область – 72;

Херсонська область – 39;

Хмельницька область – 20;

Черкаська область – 56;

Чернівецька область – 59;

Чернігівська область – 21.