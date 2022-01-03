По состоянию на утро 3 января, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 804 новых случая коронавируса (из них детей – 97, медработников – 24). За все время пандемии 3 676 342 украинца заболели Covid-19.
За день в больницы госпитализировали 1 168 человек, а 114 граждан не смогли справиться с осложнениями опасного заболевания, однако 2 537 украинцев выздоровели от коронавируса.
За все время пандемии в Украине 3 676 342 человека заболели Covid-19, а 96 301 украинец не смог вылечиться от болезни, однако 3 479 725 гражданам удалось выздороветь.
Количество заболеваний в регионах за сутки
Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21.