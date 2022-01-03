По состоянию на утро 3 января, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 804 новых случая коронавируса (из них детей – 97, медработников – 24). За все время пандемии 3 676 342 украинца заболели Covid-19.

За день в больницы госпитализировали 1 168 человек, а 114 граждан не смогли справиться с осложнениями опасного заболевания, однако 2 537 украинцев выздоровели от коронавируса.

За все время пандемии в Украине 3 676 342 человека заболели Covid-19, а 96 301 украинец не смог вылечиться от болезни, однако 3 479 725 гражданам удалось выздороветь.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ровенская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область – 21.