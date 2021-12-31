В конце 2022 года Украина будет на пути к укрощению эпидемии коронавируса. Чтобы победить вирус, большинству украинцам необходимо сделать прививку от Covid-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире одного из украинских телеканалов.

— Очень трудно сейчас делать какие-то прогнозы, но по мировым трендам мы видим, что на 2022 год установлена довольно амбициозная цель по вакцинации. Это 70% и при условии, что весь мир будет достигать такой цели, вполне возможно ее укрощение, — отметил он.

Санврач поддерживает позицию Всемирной организации здравоохранения о том, что в конце 2022 года человечество будет на пути к укрощению вспышки этой болезни.

По словам Кузина, Украина пока будет жить в рамках адаптивного карантина. Он утверждает, что 2021 год доказал, что области, которые находились в красной зоне карантина, в течение двух недель возобновляли свою ситуацию.

По состоянию на 31 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.