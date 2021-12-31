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Последний год Covid-пандемии? Когда Украина сможет вернуться к привычной жизни

31 декабря 2021, 16:15
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Последний год Covid-пандемии? Когда Украина сможет вернуться к привычной жизни
Источник: Depositphotos

В конце 2022 года Украина будет на пути к укрощению эпидемии коронавируса. Чтобы победить вирус, большинству украинцам необходимо сделать прививку от Covid-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире одного из украинских телеканалов.

— Очень трудно сейчас делать какие-то прогнозы, но по мировым трендам мы видим, что на 2022 год установлена довольно амбициозная цель по вакцинации. Это 70% и при условии, что весь мир будет достигать такой цели, вполне возможно ее укрощение, — отметил он.

Санврач поддерживает позицию Всемирной организации здравоохранения о том, что в конце 2022 года человечество будет на пути к укрощению  вспышки этой болезни.

По словам Кузина, Украина пока будет жить в рамках адаптивного карантина. Он утверждает, что 2021 год доказал, что области, которые находились в красной зоне карантина, в течение двух недель возобновляли свою ситуацию.

По состоянию на 31 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

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Источник
Україна 24
Теги
Игорь Кузин , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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