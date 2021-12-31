В Европе общее количество смертей, которые вызвал коронавирус, превысило 1,5 млн случаев.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Наибольшее количество летальных случаев от Covid-19 в России (более 307 тыс.), Великобритании (148 тыс.), Италии (137 тыс.), Франции (123 тыс.) и Германии (112 тыс.).

В то же время в Восточной Европе количество смертей превысило 1 млн. К региону относятся страны, которые сообщают о наибольшем количестве смертей за сутки – это Россия, Польша и Украина. Россия по количеству летальных исходов занимает второе место в мире. По статистике, в ноябре от Covid-19 в стране умерли 87 527 человек.

Лидерами по уровню вакцинации в регионе являются Чехия и Венгрия, где по меньшей мере 64% населения имеют одну прививку от коронавируса. По данным Минздрава Украины, этот показатель в стране составляет уже 47,3%. А полностью вакцинировали уже 44,1% взрослого населения.

Сейчас по уровню заболеваемости в Европе лидируют Франция (206 тыс.), Великобритания (189 тыс.) и Испания (161 тыс.). Активно на Covid-19 в регионе болеет 10,8 млн человек. Из них 22 тыс. пациентов находятся в серьезном и критическом состоянии.

По состоянию на 30 декабря в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев коронавируса. С этим показателем страна находится на 18 месте по Covid-заболеваемости в Европе.