У Європі загальна кількість смертей, які викликав коронавірус, перевищила 1,5 млн випадків.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Найбільша кількість летальних випадків від Covid-19 у Росії (понад 307 тис.), Великій Британії (148 тис.), Італії (137 тис.), Франції (123 тис.) та Німеччині (112 тис.).

Водночас у Східній Європі кількість смертей перевищила 1 млн. До регіону належать країни, які повідомляють про найбільшу кількість смертей за добу – це Росія, Польща та Україна. Росія за кількістю летальних випадків посідає друге місце у світі. За статистикою, у листопаді від Covid-19 у країні померли 87 527 людей.

Лідерами за рівнем вакцинації у регіоні є Чехія та Угорщина, де щонайменше 64% населення мають одне щеплення від коронавірусу. За даними МОЗ України, цей показник у країні становить вже 47,3%. А повністю вакцинували вже 44,1% дорослого населення.

Зараз за рівнем захворюваності у Європі лідирують Франція (206 тис.), Великій Британія (189 тис.) та Іспанія (161 тис.). Активно на Covid-19 у регіоні хворіє 10,8 млн людей. З них 22 тис. пацієнтів перебувають у серйозному та критичному стані.

Станом на 30 грудня в Україні зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусу. З цим показником країна перебуває на 18 місці за Covid-захворюваністю у Європі.