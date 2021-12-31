Наприкінці 2022 року Україні буде на шляху до приборкання епідемії коронавірусу. Щоб перемогти вірус, більшості українцям необхідно зробити щеплення від Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі одного з українських телеканалів.

– Дуже важко зараз робити якісь прогнози, але за світовими трендами ми бачимо, що на 2022 рік встановлена доволі амбітна мета щодо вакцинації. Це 70% і за умови, що весь світ буде досягати такої мети, цілком можливо її приборкання, – зазначив він.

Санлікар підтримує позицію Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що наприкінці 2022 року людство буде на шляху до приборкання спалаху цієї хвороби.

За словами Кузіна, що Україна поки що житиме в рамках адаптивного карантину. Він стверджує, що 2021 рік довів, що області, які перебували у червоній зоні карантину, впродовж двох тижнів поновлювали свою ситуацію.

Станом на 31 грудня в Україні зафіксували 7 029 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Львівській областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.