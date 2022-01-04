Новый штамм коронавируса Омикрон быстро стал распространяться во всем мире. Однако некоторая информация об этом варианте до сих пор остается неизвестной, поэтому его необходимо еще исследовать.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) рассказали, что симптомы Covid-штамма Омикрон сильно отличаются от классических признаков коронавируса.

Основные симптомы обычного коронавируса: высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или запаха. В то же время признаки нового штамма Омикрон больше напоминают обычную простуду с легкими симптомами.

Эксперты утверждают, что пациенты, которые заразились этим вариантом, жалуются на ряд симптомов, кроме трех основных. К ним относятся и признаки, свидетельствующие о серьезной угрозе жизни пациента, при которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Один из таких симптомов проявляется на коже, губах и ногтях. Так, необходимо остерегаться бледной, серой или синей кожи, в зависимости от естественного оттенка кожи. В CDC утверждают, что это может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Также к опасным признакам штамма Омикрон относятся затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или не спать.

В центре предупредили, что в случае возникновения этих признаков заболевания необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. Ученые ранее отмечали, что штамм Омикрон вызывает легкое течение болезни, поэтому вышеназванные симптомы возникают редко.