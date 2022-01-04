Новий штам коронавірусу Омікрон почав швидко поширюватися у всьому світі. Однак деяка інформація про цей варіант досі залишається невідомою, тому його необхідно ще досліджувати.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) розповіли, що симптоми Covid-штаму Омікрон сильно відрізняються від класичних ознак коронавірусу.

Основні симптоми звичайного коронавірусу: висока температура, постійний кашель і втрата або зміна відчуття смаку або запаху. Водночас ознаки нового штаму Омікрон більше нагадують звичайну застуду з легкими симптомами.

Експерти стверджують, що пацієнти, які інфікувалися цим варіантом, скаржаться на низку симптомів, крім трьох основних. До них належать і ознаки, які свідчать про серйозну загрозу життю пацієнта, під час яких необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.