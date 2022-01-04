Новий штам коронавірусу Омікрон почав швидко поширюватися у всьому світі. Однак деяка інформація про цей варіант досі залишається невідомою, тому його необхідно ще досліджувати.
У Центрі з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) розповіли, що симптоми Covid-штаму Омікрон сильно відрізняються від класичних ознак коронавірусу.
Основні симптоми звичайного коронавірусу: висока температура, постійний кашель і втрата або зміна відчуття смаку або запаху. Водночас ознаки нового штаму Омікрон більше нагадують звичайну застуду з легкими симптомами.
Експерти стверджують, що пацієнти, які інфікувалися цим варіантом, скаржаться на низку симптомів, крім трьох основних. До них належать і ознаки, які свідчать про серйозну загрозу життю пацієнта, під час яких необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.
Один із таких симптомів проявляється на шкірі, губах і нігтях. Так, необхідно остерігатися блідої, сірої або синьої шкіри, залежно від її природного відтінку. В CDC стверджують, що це може свідчити про низький рівень кисню в крові.
Також до небезпечних ознак штаму Омікрон належить ускладнене дихання, постійний біль або тиск у грудях, сплутаність свідомості та нездатність прокинутися або не спати.
У центрі попередили, що у разі виникнення цих ознак захворювання необхідно одразу звернутися по медичну допомогу. Науковці раніше зазначали, що штам Омікрон викликає легкий перебіг хвороби, тому названі вище симптоми виникають рідко.