Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как украинцам с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Польши, получить медицинскую помощь.

Отмечается, что согласно данным ООН, из Украины в Польшу с начала войны выехало почти 3,7 млн ​​украинцев.

— Если украинец, страдающий хроническими или орфанными заболеваниями, переехал в Республику Польшу после 24 февраля, ему обязательно нужно стать на учет к семейному врач, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Найти заведение, где принимают семейные врачи, можно через бесплатную круглосуточную горячую линию: 800 190 590.

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Сообщается, что семейные врачи следят за здоровьем хронически больного человека, отслеживают динамику и выписывают рецепты на нужное лекарство.

Если состояние пациента вызывает беспокойство или резко ухудшилось, семейный врач выпишет направление врачу узкой специальности.

Если пациенту с хроническими болезнями резко стало плохо, и это угрожает его жизни – нужно вызвать скорую медицинскую помощь.

Исключение составляют люди, которые страдают онкологическими заболеваниями. Эти пациенты могут напрямую обращаться в онкологические центры и получать медицинскую помощь прямо там. Направление к онкологу от семейного врача в Польше не нужно. Больше информации о лечении онкологии в Польше: 800 190 590.

Полезные ссылки:

информация о лечении туберкулеза в Польше;

телефон доверия ВИЧ/СПИД: 800 888 448 (с понедельника по пятницу, с 10.00 до 14.00, дежурит украиноязычный врач);

тестирование на гепатиты В и С, а также выдача направления на лечение. Список больниц, предлагающих лечение;

Больше информации о работе медицинской системы в Польше читайте по этой ссылке.