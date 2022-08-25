Вакцина Pfizer-BioNTech показала эффективность на 73,2% в профилактике Covid-19 среди детей от шести месяцев до четырех лет. Об этом недавно сообщила компания Pfizer.

Сообщается, что вакцина Pfizer-BioNTech была рекомендована FDA детям до 5 лет в июне на основе данных, которые показали, что она вызвала такой же иммунный ответ, как и в старших возрастных группах.

Отмечается, что недавний анализ показал эффективность вакцины в 80,3%. Однако, эксперты предупредили, что эти данные неточные из-за низкого количества симптоматических случаев.

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Обновленные данные, опубликованные компанией Pfizer, показали, что 13 детей имели Covid-19 по крайней мере через семь дней после получения третьей дозы вакцины Pfizer-BioNTech, по сравнению с 21 случаем среди получавших плацебо.

Сообщается также, что большинство случаев было вызвано вариантом Омикрон BA.2, который доминировал в марте и апреле, когда проводилось исследование.

Источник: Pfizer