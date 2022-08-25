Вакцина Pfizer-BioNTech показала ефективність на 73,2% у профілактиці Covid-19 серед дітей від шести місяців до чотирьох років. Про це нещодавно повідомила компанія Pfizer.

Як повідомляється, вакцина Pfizer-BioNTech була рекомендована FDA дітям до п’яти років у червні на основі даних, які показали, що вона викликала таку ж імунну відповідь, як і у старших вікових групах.

Відзначається, що нещодавній аналіз показав ефективність вакцини в 80,3%. Однак, експерти попередили, що ці дані неточні через низьку кількість симптоматичних випадків.

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Останні дані, опубліковані компанією Pfizer, показали, що 13 дітей мали Covid-19 принаймні через сім днів після отримання третьої дози вакцини Pfizer-BioNTech, якщо порівняти з 21 випадком серед тих, хто отримував плацебо.

Повідомляється також, що більшість випадків була викликана варіантом Омикрон ВА.2, який домінував у березні та квітні, коли проводилося дослідження.

Джерело: Pfizer