Как заявил во время брифинга руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), отвечающий за борьбу с Covid-19 Брендан Джексон, обновленные Pfizer и Moderna эффективны против новых Covid-штаммов.

— Сегодня у нас есть дополнительные доказательства того, что эти обновленные вакцины защищают людей от новых вариантов Covid-19, – сообщил Джексон.

Сообщается, что ученые проанализировали случаи Covid-19 с 1 декабря по 13 января и подтвердили, что обновленная вакцина помогла предотвратить заболевание примерно у половины людей, ранее получивших от двух до четырех доз оригинальной прививки против коронавируса.

По словам Джексона, обновленная вакцина снизила риск смерти от Covid-19 более чем в два раза по сравнению с вакцинированными людьми, не получившими бустерную дозу обновленной вакцины. Также уменьшился риск смерти от Covid-19 почти в 13 раз у невакцинированных людей.

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Источник Украинская правда

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