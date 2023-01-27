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Вакцинація

Оновлені Pfizer і Moderna ефективні проти нових Covid-штамів — CDC

27 Січня 2023, 12:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Як заявив під час брифінгу керівник Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), що відповідає за боротьбу з Covid-19 Брендан Джексон, оновлені Pfizer і Moderna ефективні проти нових Covid-штамів.

– Сьогодні у нас є додаткові докази того, що ці оновлені вакцини захищають людей від нових варіантів Covid-19, – повідомив Джексон.

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Повідомляється, що вчені проаналізували випадки Covid-19 з 1 грудня до 13 січня і підтвердили, що оновлена вакцина допомогла запобігти захворюванню приблизно у половини людей, які раніше отримали від двох до чотирьох доз оригінального щеплення проти коронавірусу.

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За словами Джексона, оновлена вакцина знизила ризик смерті від Covid-19 більше ніж удвічі порівняно з вакцинованими людьми, які не отримали бустерну дозу оновленою вакциною. Також зменшився ризик смерті від Covid-19 майже в 13 разів у невакцинованих людей.

Джерело
Українська правда
Теги
Вакцина Moderna від коронавірусу Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження Штам Омікрон
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